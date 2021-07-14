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    16:46, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Уход специалистов из водной отрасли констатируют в Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев рассказал о том, как решается вопрос с подготовкой кадров для водной отрасли республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельно хочу остановиться на вопросах кадрового обеспечения. Не секрет, что в последние годы водную отрасль сотрясали различного рода скандалы. К сожалению, очень много специалистов из этой отрасли ушли. Для того, чтобы сейчас отрасль подпитать кадрами, по нашей инициативе в 2020 году открыт Институт водного хозяйства при Таразском государственном университете им М.Х. Дулати», - сказал Магзум Мирагалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО.

    Глава Минэкологии добавил, что в целях повышения квалификации специалистов в области водного хозяйства в 2021 году открыты два центра. Один в СКО, а другой в Алматы - международный центр водных проблем и мелиорации «Water Hub» при КазНАУ. В 2021г. всего планируется обучить 800 человек. Создан молодежный кадровый резерв из 15 человек.


    Теги:
    Экология Минэкологии
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