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Уход McDonald’s из Казахстана: влияние ситуации на рынок оценили в Минтруда

12 Января 2023, 18:32
Уход McDonald’s из Казахстана: влияние ситуации на рынок оценили в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В компании McDonald’s в Казахстане трудятся около двух тысяч человек. Влияние ухода сети ресторанов из страны на рынок труда прокомментировал глава центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК Даулет Аргандыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Емкость труда рынка Казахстана значительно больше, и какие-то перетоки происходят постоянно. У нас в среднем в год порядка 2 млн человек меняют работу – это такая текучесть кадров, по нашим оценкам. На сегодня есть возможность трудоустройства. Тем более сфера услуг всегда характерна текучестью, сменяемостью кадров. Такого огромного риска для рынка не существует, рынок, безусловно, поглотит», - сказал Даулет Аргандыков в кулуарах Министерства труда и социальной защиты РК.

В случае потери работы он рекомендовал осуществлять поиск на электронной бирже труда – enbek.kz. На сегодня там представлены до 100 тысяч вакансий. В среднем в год на ресурсе размещается 800 тысяч вакансий и 600 тысяч резюме. Причем размещают вакансии не только центры занятости, 70% - это делают напрямую сами работодатели.

«Также рекомендую постоянно повышать свою квалификацию. У нас есть площадка skills enbek, часть экосистемы биржи труда, где каждый может пройти порядка 170 онлайн-курсов. Из них 60-70% бесплатные курсы», - заключил Даулет Аргандыков.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявлял, что уход McDonald’s с рынка не связан с инвестиционным климатом или другими обстоятельствами в стране. Это напрямую связано с уходом компании McDonald’s с рынка России. В рамках работы изначально сырье и полуфабрикаты обеспечивались через рынок России.

По мнению главы Правительства, компания должна продолжать работу, не используя международный бренд.


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