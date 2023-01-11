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Уход McDonald’s из Казахстана прокомментировал Премьер-Министр РК

11 Января 2023, 12:24
Уход McDonald’s из Казахстана прокомментировал Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал уход компании McDonald’s из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хорошо иметь в стране крупные международные бренды, так как это положительно сказывается на инвестиционный климат. Однако, польза от фастфуда для организма человека незначительная», - считает Премьер-Министр Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

По словам Алихана Смаилова, уход McDonald’s с рынка не связан с инвестиционным климатом или другими обстоятельствами в нашей стране.

«Это напрямую связано с уходом компании McDonald’s с рынка России. В рамках работы изначально сырье и полуфабрикаты обеспечивались через рынок России. Какие еще были причины? Одна из них – очень высокие требования ставит McDonald’s к своей продукции. Чтобы доставлять в рестораны продукции, поставщик должен иметь ряд сертификатов. Важно качество продукции, также качество упаковок, в этой части есть очень строгие требования. Чтобы соответствовать всем строгим требованиям, инвестор должен выделять крупные средства и инвестировать. Однако, рынок Казахстана ограничен, поэтому и такие масштабные инвестиции не окупятся в краткосрочный период», - прокомментировал А. Смаилов.

Также по словам Премьер-Министра, по решению компании нужно сохранить рабочие места в Казахстане.

«В этой компании трудятся около двух тысяч человек. Для этого, нужно продолжить работу, не используя международный бренд. Также, я думаю, что они решат проблему в связи с получением сырья и полуфабрикатов у казахстанских производителей продукции в целях того, чтобы компания далее стабильно работала. Это обеспечит стабильную работу данной компании», - выразил мнение глава Правительства.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках.


Фото: primeminister.kz

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