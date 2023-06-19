Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

«Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании

Редактор:  
Зифа Хабирова
19 Июня 2023, 18:44
«Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании Фото: polisia.kz

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 28-летний мужчина познакомился с 29-летней горожанкой через сайт знакомств в социальной сети. Во время их встречи подозреваемый угрожал потерпевшей ножом и нанес телесные повреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник связав руки женщины скотчем, забрал 100 тысяч тенге и принадлежащий ей телефон, после скрылся с места происшествия. «Сотрудники криминальной полиции ДП незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Мужчина взят под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Разбой», - сообщили в полиции.


МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее