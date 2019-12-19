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Угрозы рассылал акмолинец в соцсетях
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области задержан акмолинец, отправлявший сообщения с угрозами убийства и насилия через социальные сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В полицию поступило сразу несколько заявлений акмолинцев о том, что неизвестный мужчина на их аккаунты в социальной сети «Одноклассники» отправлял сообщения с текстами угрозы убийства и насилия в отношении потерпевших и их детей. Кроме текстовых сообщений, подозреваемый отправлял также фотографии и картинки порнографического характера. Страница мужчины в «Одноклассниках» оказалась фейковой, а «жертв» он находил, посещая «открытые» страницы в социальной сети. Отсутствие статуса приватности в профиле позволяло ему свободно заходить на страницы пользователей, скачивать фотографии детей, а затем отправлять сообщения с угрозами», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Всего на сегодняшний день зарегистрировано 9 таких фактов, по каждому из которых проводится досудебное расследование по ст. 115 УК РК «Угроза».
Как добавили в ведомстве, сотрудниками управления криминальной полиции в Алматинской области был задержан подозреваемый, уроженец Акмолинской области.
«При обыске у мужчины изъят сотовый телефон с фейковым аккаунтом, а также все переписки и фотографии. В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз», - добавили полицейские региона.
Стражи порядка рекомендовали жителям и гостям области ограничить доступ посторонних лиц к своим аккаунтам и профилям в социальных сетях, а также быть бдительными при общении там с незнакомцами.
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