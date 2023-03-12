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Угрозы подтопления населенных пунктов нет – акимат ЗКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Марта 2023, 14:41
Угрозы подтопления населенных пунктов нет – акимат ЗКО Фото: gov.kz

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске и ряде районов области провели откачку талых вод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Ернур Утегенов вместе с руководителями РГП «Казидромет» и «Казводхоз» провели аэровизуальное обследование паводковой обстановки в Уральске, районе Байтерек и Таскалинском районе.

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«В ходе облета обследовано состояние русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2, проведен мониторинг обстановки вокруг населенных пунктов, расположенных вдоль рек.

В настоящее время уровень воды на реке Деркул в селе Таскала составляет 520 см, уровень воды реки Чижа-2 составляет 761 см. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

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Также провели откачку талой воды в Уральске, Акжаикском, Бурлинском, Таскалинском, Теректинском, Чингирлауском, Каратобинском, Жангалинском, Казталовском, Сырымском районах и районе Байтерек. За сутки – 25863 м³ (всего 103 839 м³).

Вывоз снега осуществлялся в Уральске, Теректинском и Сырымском районах. За сутки вывезено 8338 снега (всего 319915 м³ снега). Пробурено 535 лунок, прорезано 230 м² льда, уложено 690 мешкотар, очищено 2,8 км арыков и 128 водопропускных труб.


Напомним, уровень воды в реке Деркул поднялся на 158 см. Была опасность подтопления двух населенных пунктов Таскалинского района и восьми населенных пунктов в районе Байтерек.

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