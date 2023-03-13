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Угрозы подтопления населенных пунктов Актюбинской области нет - акимат

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Марта 2023, 01:02
Угрозы подтопления населенных пунктов Актюбинской области нет - акимат

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В регионе в целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка круглосуточно работает областной противопаводковый штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

«С 6 марта в городе Актобе и районах области принято 1097 заявок по откачке и отводу талых вод с улиц, автодорог и дворовых территорий, все отработаны. Откачено более 88 тысяч кубометров талых вод, прочищено 5,1 км арыков, завезено 3708 кубометров инертного материала, уложено 1 900 штук мешкотары, из населенных пунктов области вывезено более 512 тысяч кубометров снега», - сообщили в пресс-службе главы региона.

В мероприятиях задействовано 138 ассенизаторов, 142 единиц спецтехники, 20 мобильных бригад, 650 человек.

«В настоящее время по городу Актобе подтопленных улиц не имеется. На особом контроле находятся 4 участка, где по мере поступления талых вод осуществляется периодическая откачка. Угрозы подтопления населенных пунктов нет», - проинформировали в пресс-служба акима области.

Вместе с тем, 12 марта из-за резкого повышения температуры воздуха и обильных осадков река Уил вышла из берегов.

«По этой причине на 7 км автодороги Уил – Кайынды произошел перелив талой воды через дорогу. Дорожное полотно не разрушено. Движение автотранспортных средств организовано по объездной дороге. Ситуация в Уилском районе под контролем», - говорится в сообщении акимата.

В 2022 году на данном участке был начат средний ремонт, его планируют завершить в текущем году. Также запланирована установка двух водопропускных труб.

Ранее сообщалось, что 6-7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха до +7 градусов и обильных дождей в Актюбинской области произошел размыв автодорог.

Накануне более 120 голов скота эвакуировали из зоны подтоплений в Актюбинской области.


Актюбинская область   Паводок   Актобе  
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