Угрозы подтопления Атбасара нет – ДЧС Акмолинской области

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – В Атбасарском районе Акмолинской области спасатели и местные исполнительные органы предотвратили угрозу перелива талой воды на улицы районного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 28 марта 2023 года около 18:30 часов со степи вокруг Атбасара пошла талая вода, из-за чего случился перелив по улице Лука Белаж, далее - по улицам А.Островского и М.Ауэзова.

«Принятыми оперативными мерами ДЧС Акмолинской области совместно с местными исполнительными органами произведена отсыпка инертных материалов, а также уложены мешкотары. Задействованы 25 человек личного состава ДЧС, две единицы откачивающей техники. Местными исполнительными органами также ведется работа по завозу инертных материалов и обвалованию. Производится откачка талой воды. Угрозы подтопления нет», - сообщили в ведомстве.

С 28 марта в Сандыктауский и Атбасарский районы ДЧС дополнительно направил группировки сил и средств.

«Для недопущения подтопления жилых домов продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия по вывозу снега из населенных пунктов, очистке водопропускных сооружений, каналов и арыков. Ведется откачка талой воды внутри населенных пунктов в городе Кокшетау, Целиноградском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском и Шортандинском районах. Всего откачано более 70 тысяч м3 талой воды», - сказал руководитель ДЧС региона Нурлан Атыгаев.

С 23 марта с учетом прогноза акмолинская областная подсистема государственной системы гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности, развернут областной оперативный противопаводковый штаб, а также организована работа горячей линии. Силы и средства органов и формирований гражданской защиты приведены в полную готовность.