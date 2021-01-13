Угрозы нет: 10-километровый арык расчистили в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее расчистили ото льда 10-километровый арык, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ведомстве сообщили, что 13 января в Затонской части города в поселке Мирный специалистами УЧС Семея и местными исполнительными органами был обследован арык.
В рамках проведения превентивных мероприятий и во избежание подтопления жилого массива совместными силами принято решение по проведению работ по очистке русел арычной системы ото льда и углублению русла вдоль проезжей части. Длина арыка составляет порядка 10 километров. На данный момент угрозы подтопления жилым домам нет.
В расчистке всего задействовано 30 сотрудников и 7 единиц техники местных исполнительных органов, а также 50 человек личного состава воинской части №68303 МЧС РК и двух единиц техники.
- Автомобиль из снежного плена вызволили полицейские ВКО
- Центр примирения открыли в Усть-Каменогорске
- О правилах безопасности при отогреве автомобилей рассказали столичные спасатели
- Девять человек спасли из снежных заносов в Карагандинской области
- Какие социальные объекты возведут в 2021 году в ВКО
- Новые разработки по диагностике и лечению повреждений костей таза представили ученые Семея
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана