Угрозы нет: 10-километровый арык расчистили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее расчистили ото льда 10-километровый арык, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что 13 января в Затонской части города в поселке Мирный специалистами УЧС Семея и местными исполнительными органами был обследован арык.

В рамках проведения превентивных мероприятий и во избежание подтопления жилого массива совместными силами принято решение по проведению работ по очистке русел арычной системы ото льда и углублению русла вдоль проезжей части. Длина арыка составляет порядка 10 километров. На данный момент угрозы подтопления жилым домам нет.

В расчистке всего задействовано 30 сотрудников и 7 единиц техники местных исполнительных органов, а также 50 человек личного состава воинской части №68303 МЧС РК и двух единиц техники.