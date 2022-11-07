Угрозы для жизни получившего нокаут Айдоса Ербосынулы нет - врачи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания Suleimen Promotions на своей странице в Instagram выступила с официальным заявлением по состоянию казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы, передает МИА «Казинформ».

«После поединка за титул чемпиона мира Айдос Ербосынулы был размещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса. По словам медиков, угрозы для жизни нет, будет под наблюдением около двух недель», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в минувшие выходные Ербосынулы проиграл тяжелым нокаутом кубинцу Давиду Моррелю бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе и был госпитализирован. Сегодня стало известно, что Айдос был введен в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг.













Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official