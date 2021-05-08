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Угрозу подтопления населенных пунктов сняли в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
8 Мая 2021, 23:19
Угрозу подтопления населенных пунктов сняли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о снятии угрозы подтоплений населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очередной пост главы региона в социальных сетях был посвящен прохождению паводка в регионе. Кумар Аксакалов сообщил, что уровень воды снижается и населенным пунктам уже ничего не угрожает.

«Паводковая ситуация была на контроле, техника и спасатели наготове. Для недопущения подтопления жилых домов проведена тщательная подготовительная работа. Это вывоз снега, очернение, расчистка водопропускных сооружений, арыков и поднятие дамб. Для исключения образования ледяных заторов на площади более шести тысяч квадратных метров произвели взрывные работы», - написал аким области.

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По словам Кумара Аксакалова, подтопления сел не допустили благодаря вовремя принятым мерам.

«Ни в один дом не зашла вода. Всего за последние 5 лет свыше 160 сел области защитили от водной стихии. Установлено 13 водопропускных труб, возведено 119 км земляных обвалований и 7,5 км защитных дамб», - проинформировал К.Аксакалов.

Напомним, в этом году под угрозой подтопления во время паводка находились 79 населенных пунктов. Вода угрожала 240 домам в Петропавловске.


Северо-Казахстанская область   Акимат   Паводок  
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