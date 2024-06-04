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    20:42, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Угрозы затопления нет — о состоянии каналов рассказал оперштаб Атырауской области

    Жайык, Урал
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    По словам директора атырауского областного филиала РГП «Казсушар», в их собственности — 15 каналов. Из них девять расположены в Махамбетском, четыре — в Индерском и один — в Курмангазинском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

    — Вода на реке Жайык (Урал) превышает предельную отметку и осуществляется сброс излишков паводковой воды в Каспий через каналы Баксай, Нарын, Сарыозек, Соколок. Также, вышедшая из русла вода разливается по оврагам, старицам, пастбищам, затапливает посевные площади. Начиная с 15 мая снижается уровень воды в Индерском и Махамбетском районах, но паводковая вода идет по руслу в направлении города. Благодаря своевременно принятым противопаводковым мерам, нет угрозы затопления населенных пунктов вблизи каналов, — рассказал директор Атырауского филиала РГП «Казсушар» Асланбек Рысжанов.

    Специалист также напомнил, что в ходе противопаводковых мер учреждением «Казсушар» проведены дноуглубительные работы на 5-и километрах канала Соколок. Также, вдоль него возведено 50 км защитных дамб.  

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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