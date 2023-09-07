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    04:02, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Угрожающий расправой «медик» ограбил астанчанина

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчина с медицинском халате и в маске ограбил жителя Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию обратился астанчанин и сообщил, что стал жертвой преступления. По словам потерпевшего, неизвестный в маске угрожал ножом и завладел его барсеткой с денежными средствами, причинив материальный ущерб в размере 500 тысяч тенге.

    Сотрудниками полиции УП района Байконыр при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 32-летний житель столицы.

    В ходе проверки выявлено, что мужчина, предварительно запланировав данное преступление, приобрел медицинскую форму и маску. В ночное время злоумышленник пришел в пункт приема металла по улице Гоголя и, угрожая расправой, завладел имуществом астанчанина, после чего убежал в неизвестном направлении.

    «Для поимки злоумышленника сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых он был задержан. Мужчина дал признательные показания, водворен в изолятор временного содержания ДП. В настоящее время проводится досудебное расследование, проверяется причастность к аналогичным преступлениям на территории города», - сообщили в полиции.


    Теги:
    полиция Астана Правоохранительные органы
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