Угрожая ножом, мужчина разорвал форму полицейского в Кызылординской области

Мужчина разорвал на полицейском служебную форму из-за требования правоохранителей предоставить документы на авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инспектор службы группы патрульной полиции Жалагашского районного ОП в ходе обхода остановил автомобиль УАЗ за нарушение правил дорожного движения. Когда сотрудники полиции, в рамках закона, попросили водителя авто предоставить документы, он, выражаясь нецензурной бранью, стал оказывать сопротивление стражу порядка, не подчиняясь законным требованиям. Угрожая ножом, он разорвал форменную одежду. Правонарушителем оказался 32-летний житель Жалагашского района. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

— По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 статье «Угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей». Назначены соответствующие экспертизы. «Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания отдела полиции, — сообщил начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.

Если вина подозреваемого будет доказана, то он наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.