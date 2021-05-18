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Угрожавший акмолинскому селу пожар ликвидирован

18 Мая 2021 20:00
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Угрожавший акмолинскому селу пожар ликвидирован

АЛЕКСЕЕВКА. КАЗИНФОРМ – Акмолинским спасателям пришлось прибегнуть к помощи пожарного поезда, чтобы потушить возгорание сухой травы, угрожающее селу Алексеевке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 17 мая в 10:23 на пульт «101» поступило сообщение от акима сельского округа села Алексеевки Зерендинского района о возгорании сухой травы в районе села, которое угрожало населенному пункту. Самостоятельно справиться с возгоранием зерендинцы не могли.

«К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу. Сильный ветер угрожал перебросу пламени через железную дорогу на жилые строения населенного пункта. Поэтому было принято решение о наращивании дополнительных сил и средств. Слаженная и оперативная мобилизация личного состава ДЧС Акмолинской области, местных исполнительных органов и приданных сил ТОО «Дихан плюс», ТОО ХПП «Азат», АО «Алексеевский доломитовый рудник» позволила отвести угрозу от населенного пункта села Алексеевки. Также для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих средств к месту пожара был направлен пожарный поезд станции Кокшетау», - пояснил заместитель начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области Ерлан Молдаханов.

Возгорания произошло между путейными лесопосадками на участке 166-го км железной дороги на площади двух га. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели региона еще раз призвали акмолинцев соблюдать основные нормы и требования пожарной безопасности.


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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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