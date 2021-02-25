Угрожавшего взорвать гранату на станции метро в Москве задержали

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина, который угрожал взорвать гранату на станции метро «Славянский бульвар» в Москве, задержан. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мужчина, угрожавший гранатой на станции «Славянский бульвар», задержан», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. Вагон метро, в котором он ехал, был отогнан в тупик на станцию «Киевская», где его проверяют.

В Twitter столичного метро сообщили, что станция восстановила работу в штатном режиме.

«Станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии открыта для входа и выхода пассажиров. Поезда останавливаются на станции в штатном режиме», - говорится в публикации.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один из пассажиров метро заявил, что у него граната, и он угрожал взорвать ее на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры. Станция закрывалась на вход и выход после «обнаружения бесхозяйного предмета», сообщал в свою очередь ТАСС источник в московской подземке.

По его информации, пассажиров вывели со станции после того, как в последнем вагоне поезда, следовавшего в центр, был обнаружен предмет, похожий на гранату.