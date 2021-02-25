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    00:08, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Угрожавшего взорвать гранату на станции метро в Москве задержали

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина, который угрожал взорвать гранату на станции метро «Славянский бульвар» в Москве, задержан. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Мужчина, угрожавший гранатой на станции «Славянский бульвар», задержан», - сказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что мужчина был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. Вагон метро, в котором он ехал, был отогнан в тупик на станцию «Киевская», где его проверяют.

    В Twitter столичного метро сообщили, что станция восстановила работу в штатном режиме.

    «Станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии открыта для входа и выхода пассажиров. Поезда останавливаются на станции в штатном режиме», - говорится в публикации.

    Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один из пассажиров метро заявил, что у него граната, и он угрожал взорвать ее на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры. Станция закрывалась на вход и выход после «обнаружения бесхозяйного предмета», сообщал в свою очередь ТАСС источник в московской подземке.

    По его информации, пассажиров вывели со станции после того, как в последнем вагоне поезда, следовавшего в центр, был обнаружен предмет, похожий на гранату.


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