Угрожавшего взорвать гранату на станции метро в Москве задержали
«Мужчина, угрожавший гранатой на станции «Славянский бульвар», задержан», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мужчина был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. Вагон метро, в котором он ехал, был отогнан в тупик на станцию «Киевская», где его проверяют.
В Twitter столичного метро сообщили, что станция восстановила работу в штатном режиме.
«Станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии открыта для входа и выхода пассажиров. Поезда останавливаются на станции в штатном режиме», - говорится в публикации.
Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один из пассажиров метро заявил, что у него граната, и он угрожал взорвать ее на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры. Станция закрывалась на вход и выход после «обнаружения бесхозяйного предмета», сообщал в свою очередь ТАСС источник в московской подземке.
По его информации, пассажиров вывели со станции после того, как в последнем вагоне поезда, следовавшего в центр, был обнаружен предмет, похожий на гранату.