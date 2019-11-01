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Угрожавшего судье убийством актюбинца привлекут к общественным работам

1 Ноября 2019 19:03
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Угрожавшего судье убийством актюбинца привлекут к общественным работам

КАРГАЛИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - 30-летний житель Каргалинского района Актюбинской области угрожал судье убийством. За это мужчину приговорили к 300 часам общественных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошел в ходе судебного заседания по гражданскому делу. Районная больница подала заявление о направлении на принудительное лечение от алкоголизма местного жителя Батырхана А. В момент начала заседания он зашёл к вошедшему в зал судье и стал угрожать убийством, делая попытки устремиться к нему.

По приговору мужчина был признан виновным по статье 409 УК РК - угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования. Подсудимый вину признал и раскаялся.

Приговором суда ему назначили общественные работы сроком на 300 часов.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Судебный процесс,
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Автор:

Самал Ендибаева

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