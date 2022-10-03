Угрожавшего сотруднику Антикора майора полиции арестовали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео, в котором человек в гражданской одежде угрожает применением огнестрельного оружия сотруднику Антикоррупционной службы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Карасайского района по факту получения денежных средств (взятки) в сумме 500 тысяч тенге за увод от уголовной ответственности. При проведении обыска сотрудниками Антикоррупционной службы майор полиции, не подчиняясь законным требованиям, угрожал применением огнестрельного оружия.

22 сентября т.г. по факту зарегистрировано уголовное дело по ст.380 Уголовного кодекса «Угроза в отношении представителя власти».

29 сентября с санкции суда подозреваемый арестован. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.