Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения
В понедельник в северо-восточной и северной Японии произошло мощное землетрясение предварительной магнитудой 7,5, после чего было объявлено предупреждение о цунами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo.
Первоначально магнитуда землетрясения оценивалась в 7,4, но позже была пересмотрена в сторону увеличения.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Согласно данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло на глубине 10 километров.
Агентство выпустило предупреждение о цунами для тихоокеанских побережий префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ, прогнозируя, что в ближайшее время ожидаются волны цунами высотой до 3 метров.
В порту Кудзи в префектуре Иватэ было зафиксировано цунами высотой 80 сантиметров.
По данным операторов АЭС Хигасидори и Онагава в префектурах Аомори и Мияги, а также АЭС Фукусима-Дайичи и Дайни в префектуре Фукусима никаких отклонений зафиксировано не было.
Сообщается приостановке движения скоростных поездов Tohoku Shinkansen между станциями Токио и Син-Аомори.
Премьер-министр Санаэ Такаити призвала жителей районов, где были выпущены предупреждения и рекомендации о цунами, эвакуироваться в безопасные районы.
