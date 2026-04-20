Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения

Первоначально магнитуда землетрясения оценивалась в 7,4, но позже была пересмотрена в сторону увеличения.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Согласно данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло на глубине 10 километров.

Агентство выпустило предупреждение о цунами для тихоокеанских побережий префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ, прогнозируя, что в ближайшее время ожидаются волны цунами высотой до 3 метров.

В порту Кудзи в префектуре Иватэ было зафиксировано цунами высотой 80 сантиметров.

По данным операторов АЭС Хигасидори и Онагава в префектурах Аомори и Мияги, а также АЭС Фукусима-Дайичи и Дайни в префектуре Фукусима никаких отклонений зафиксировано не было.

Сообщается приостановке движения скоростных поездов Tohoku Shinkansen между станциями Токио и Син-Аомори.

Премьер-министр Санаэ Такаити призвала жителей районов, где были выпущены предупреждения и рекомендации о цунами, эвакуироваться в безопасные районы.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Каспийском море.