    15:53, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения

    В понедельник в северо-восточной и северной Японии произошло мощное землетрясение предварительной магнитудой 7,5, после чего было объявлено предупреждение о цунами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo

    Фото: ТАСС
    Фото: ТАСС

    Первоначально магнитуда землетрясения оценивалась в 7,4, но позже была пересмотрена в сторону увеличения.

    Информации о жертвах и пострадавших нет. 

    Согласно данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло на глубине 10 километров.

    Агентство выпустило предупреждение о цунами для тихоокеанских побережий префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ, прогнозируя, что в ближайшее время ожидаются волны цунами высотой до 3 метров.

    В порту Кудзи в префектуре Иватэ было зафиксировано цунами высотой 80 сантиметров.

    По данным операторов АЭС Хигасидори и Онагава в префектурах Аомори и Мияги, а также АЭС Фукусима-Дайичи и Дайни в префектуре Фукусима никаких отклонений зафиксировано не было.

    Сообщается приостановке движения скоростных поездов Tohoku Shinkansen между станциями Токио и Син-Аомори.

    Премьер-министр Санаэ Такаити призвала жителей районов, где были выпущены предупреждения и рекомендации о цунами, эвакуироваться в безопасные районы.

    На прошлой неделе землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Каспийском море. 

    Жулдыз Атагельдиева
