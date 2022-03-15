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Угроза подтопления сохраняется в семи районах Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
15 Марта 2022, 15:00
Угроза подтопления сохраняется в семи районах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в рамках подготовки к весеннему паводку проводится комплексная работа, направленная на недопущение гибели людей и снижение возможного материального ущерба при прохождении паводкового периода 2022 года. Об этом сообщил на брифинге руководитель ДЧС Акмолинской области полковник Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил спикер, подготовка к паводку была начата еще в летний период 2021 года. Согласно плану по инженерной защите, в 53 населенных пунктах проведены работы по обустройству и очистке водоотводных каналов, очистке русел рек, укреплению, возведению обвалований, ремонту дамб, устройству и ремонту 47 водопропускных сооружений.

В Аршалынском районе планируется проведение дополнительного укрепления защитных обвалований в микрорайонах 4 и 8 села Жибек жолы. Для этого из районного бюджета выделены 13 млн тенге.

«На территории области в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится 125 населенных пунктов в 17 районах, в которых проживает более 13 тысяч человек, а также расположены 74 участка автомобильных дорог протяженностью 36,9 км и 4 участка железных дорог - 1,03 км. Исполнение мероприятий Дорожной карты и других планов позволили снять полностью угрозу подтопления 20 (16 %) населенных пунктов и минимизировать в 80 (64 %) из 125 имеющихся населенных пунктов, которые подвержены воздействию паводковых проявлений. Вместе с тем, в зависимости от погодных условий сохраняется высокий уровень угрозы подтопления 25 населенных пунктов в семи районах, в которых проживает 4060 человек», - отметил Н. Атыгаев.

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В совокупности на случай ЧС в Акмолинской области предусмотрены свыше 1,6 млрд тенге. Департаменту по ЧС на проведение противопаводковых мероприятий из областного бюджета предусмотрено выделение финансовых средств в сумме 126,4 млн тенге.

По сведениям акиматов районов, в регионах к паводку заготовлено 246 тонн ГСМ, 17,2 тысячи тонн инертных материалов, 76,8 тысячи мешкотары. Из населенных пунктов области вывезено более 526 тысяч кубометров снега. Работы по созданию запасов и вывозу снега продолжаются.

«Департаментом заключен договор с ТОО «Гео Сат» на услуги космического мониторинга паводковой обстановки. С 1 марта данной организацией предоставляются обзорные карты и космоснимки. Для мониторинга обстановки за состоянием и уровнем воды на опасных участках рек, помимо гидропостов Казгидромета, планируется организовать круглосуточное дежурство 92 дополнительных постов наблюдения», - поделился Н. Атыгаев.

11 и 12 марта в Атбасарском районе уже были проведены взрывные работы по ослаблению ледового покрытия на 10 паводкоопасных участках рек Жабай и Жыланды. В конце второй декады марта по итогам проведенных конкурсных процедур будут проведены основные взрывные работы по ослаблению ледового покрытия в 10 районах, а также облет паводкоопасных регионов области

«Департаментом организован обмен оперативной информации с филиалами «Казводхоз» по Акмолинской и Карагандинской областям для заблаговременного оповещения о повышенных сбросах воды из водохранилищ - Астанинского, Селетинского, Чаглинского, Самаркандского, Шерубай-Нуринского и Интымакского. В случае осложнения паводковой обстановки планируется передислокация сил и средств ДЧС. Также сформированы группировки сил из других областей. Плановая работа по подготовке к паводку продолжается. Принимаются все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод», - резюмировал главный спасатель региона.

Акмолинская область   Паводок   Регионы Казахстана   ДЧС  
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