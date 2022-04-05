Угроза подтопления сохраняется в посёлке Таскала ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В посёлке Таскала Таскалинского районного центра Западно-Казахстанской области сохраняется угроза подтопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В оперативном штабе департамента по ЧС ЗКО сообщили, что уровень воды в реке Дерколь находится на подъеме.

По словам старшего лейтенанта гражданской защиты, инженера районного отдела по ЧС Мейрамбека Турарбекова, а также по информации гидростанции поселка Таскала, в 20:00 4 апреля уровень воды достиг 435 см, а сегодня утром в 05:55 часов достиг 443 см.

«Опасный предел подъема уровня воды - 520 см. Ситуация стабильная, все под контролем, тем не менее, угроза подтопления сохраняется», - отметил спикер.

По информации департамента по ЧС ЗКО, в борьбе с паводками по области задействовано 494 человека (134 единицы техники, 8 плавсредств, 31 мотопомпа, 2 вертолета).

5 апреля в 04:00 часов 14 человек личного состава департамента по ЧС Мангистауской области (2 единицы техники, 1 мотопомпа) переведены в село Чапаев Акжаикского района.

В городе Уральск Таскалинского, Жанибекского, Шынгырлауского, Байтерекского районов продолжаются работы по откачке талых вод. С начала года откачано 120 240 кубометров воды.

Также проведены работы по закреплению 3350 мешков с песком в Бурлинском (200), Жанибекском (1450), Каратобинском (1000) районах и в Уральске (700). За последние сутки зафиксировано подтопление дорог областного значения на 80 км дороги Федоров-Аксай, 120 км местной дороги Жанибек-Талов и 52 км дороги Кошанколь-Караоба в Казталовском районе. Под контролем находятся участки дорог в Чингирлауском районе, которые ранее были размыты водой. В селе Джаксыбай Жанибекского района откачана вода из 97 жилых домов. Из 639 эвакуированных 60 человек размещены в школе имени М. Ыксанова.

На 20% территории области все еще есть снег. Также ведется мониторинг по трансграничным рекам Урал, Караозен, Сарыозен, Чаган и водохранилищам.

Ранее сообщалось, что в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области в результате обильного таяния снега и выпадения осадков в виде дождя произошло подтопление талыми водами в 2 населенных пунктах.