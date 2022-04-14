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Угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов - МЧС РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Апреля 2022, 14:10
Угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов - МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов в Казахстане. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Ю. Ильин, свою эффективность показывает реализация Дорожных карт противопаводковых мероприятий, разрабатываемых Министерством по чрезвычайным ситуациям, на сегодняшний день по стране 1 010 паводкоопасных населенных пунктов.

«Проведенные мероприятия по берегоукреплению, очистке русел рек, каналов и арыков, строительству и ремонту защитных дамб и гидротехнических сооружений, установке локальных систем оповещения позволили поэтапно снизить риски затопления», - сказал глава МЧС в ходе пленарного заседания Сената.

«Снята угроза с 340 населенных пунктов с населением свыше 180 тыс. человек и минимизированы риски в 385 с населением свыше 231 тыс. человек, потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов, из которых 132 не были ранее предусмотрены картой», - добавил министр.

Ю. Ильин сообщил, что совместно с акиматами планируется провести корректировку перечня паводкоопасных населенных пунктов, который будет дополнен новыми опасными участками. По его словам, в этом году выдано 346 предупреждений о неготовности населенных пунктов к паводкам, из которых устранены 304.

«Основными причинами выдачи предупреждений о неготовности к паводковому периоду явились несвоевременный вывоз снега, недостаточная очистка водопропускных сооружений, неготовность запасов инертных материалов», - проинформировал Ю. Ильин.

По информации МЧС, всего с начала паводкового периода по республике талыми водами подтоплено 192 жилых и 78 дачных домов, три социальных объекта в 11 населенных пунктах.


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