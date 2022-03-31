Угроза подтопления снята в 380 населенных пунктах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Угроза подтопления снята в 380 населенных пунктах, минимизированы риски в 360 населенных пунктах. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным фактором по прохождению безопасного периода по ледяным заторам является профилактическая работа, которая проводится на территориях. На сегодняшний день проведены взрывные работы на 57 участках рек Ертис, Уба, Бухтарма, Курчум Нура, Откелсиз, Жарлы, оз. Карасор Есиль, Жабай, Жиланды, Селета, Бабык-Бурлык, Карасу. Было использовано более 17 тысяч кг взрывчатых веществ. Однако, как показывает опыт прошлых лет, подтоплению талыми и дождевыми водами могут подвергнуться и другие населенные пункты, в которых местными исполнительными органами не были проведены сезонные профилактические мероприятия, в том числе вывоз снега и очистка арыков и каналов», - сказал на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям.

Юрий Ильин отметил, что сейчас идет реализация дорожной карты и по противопаводковым мероприятиям.

«Первоначально мы для себя определили, что подобных населенных пунктов у нас по стране более тысячи. На сегодняшний день практически снята угроза в более чем 380, минимизированы риски в 360 населенных пунктов. Работа, которую предстоит реализовать в течение ближайших лет – полностью снять угрозу с оставшихся населенных пунктов. Но тем не менее, по работе, которая реализуется на местах, можно сказать, что за прошлый год активно проведена работа – в более 150 населенных пунктах был снижен риск прохождения высокого паводкового периода и подтоплений. Эта работа будет продолжена. В ближайшие два года мы должны ее завершить», - добавил глава ведомства.