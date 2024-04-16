Угроза подтопления снята с 47 домов в СКО

В Северо-Казахстанской области, по состоянию на 13:00, в зоне паводков расположены 2448 домов, при этом с 47 домов угроза подтопления подтопления снята, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Таким образом остаются подтопленными в регионе 2401 жилых строений:

В районе Шал акына – 9 домов (с. Коноваловка – 2, с. Узынжар – 1, с. Жанасу – 5,

с. Каратал – 1);

В Есильском районе - 112 домов (с. Покровка – 68, Николаевка - 26, Петровка – 18);

В Тимирязевском районе – 1 дом (с. Степное);

В Тайыншинском районе – 1 дом (с. Ясная Поляна);

В Кызылжарском районе – 1185 домов (с. Боголюбово – 29, с. Семипалатное – 15, с. Надежка – 27, с. Тепличное – 340, с. Затон – 6, с. Прибрежное – 225, а. Бесколь – 196, с. Кривоозерка -27, с. Соколовка – 42, с.Вишневка – 40, с. Ольшанка – 85, с. Вагулино – 3, с. Большая малышка – 150);

В Петропавловске – 1093 домов (п. Заречный – 224, п. Кожевенный – 164, мкр. Подгора – 622, п. Борки – 40, ул. Карьерная вблизи п. Кожевенного – 20, Куйбышевский мкр. – 23).

Кроме того подтоплено 1115 дворовых территорий.