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    14:48, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Угроза подтопления снята с 47 домов в СКО

    Паводки в СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В Северо-Казахстанской области, по состоянию на 13:00, в зоне паводков расположены 2448 домов, при этом с 47 домов угроза

    подтопления

    снята, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Таким образом остаются подтопленными в регионе 2401 жилых строений: 

    В районе Шал акына – 9 домов (с. Коноваловка – 2, с. Узынжар – 1, с. Жанасу – 5, 
    с. Каратал – 1);

    В Есильском районе - 112 домов (с. Покровка – 68, Николаевка - 26, Петровка – 18);

    В Тимирязевском районе – 1 дом (с. Степное);

    В Тайыншинском районе – 1 дом (с. Ясная Поляна);

    В Кызылжарском районе – 1185 домов (с. Боголюбово – 29, с. Семипалатное – 15, с. Надежка – 27, с. Тепличное – 340, с. Затон – 6, с. Прибрежное – 225, а. Бесколь – 196, с. Кривоозерка -27, с. Соколовка – 42, с.Вишневка – 40, с. Ольшанка – 85, с. Вагулино – 3, с. Большая малышка – 150); 

    В Петропавловске – 1093 домов (п. Заречный – 224, п. Кожевенный – 164, мкр. Подгора – 622, п. Борки – 40, ул. Карьерная вблизи п. Кожевенного – 20, Куйбышевский мкр. – 23).

    Кроме того подтоплено 1115 дворовых территорий.

     

     

    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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