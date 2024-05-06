Угроза подтопления населенных пунктов сохраняется в области Жетысу
Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на 6 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, ночью в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются, а в Костанайской области сохраняются заморозки 1-6 градусов.
На севере Актюбинской области сохраняются, на западе, севере Павлодарской и Карагандинской областей ожидаются заморозки 3 градуса.
На большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской, на востоке, в центре области Улытау, на западе Кызылординской, на юго-западе Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
- В связи с прогнозом сильных осадков 6-7 мая в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек, - предупредила пресс-секретарь «Казгидромета».