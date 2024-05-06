Угроза подтопления населенных пунктов сохраняется в области Жетысу

Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на 6 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, ночью в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются, а в Костанайской области сохраняются заморозки 1-6 градусов.

На севере Актюбинской области сохраняются, на западе, севере Павлодарской и Карагандинской областей ожидаются заморозки 3 градуса.

На большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской, на востоке, в центре области Улытау, на западе Кызылординской, на юго-западе Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.