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    10:30, 06 Май 2024 | GMT +6

    Угроза подтопления населенных пунктов сохраняется в области Жетысу

    горная река
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на 6 мая, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По ее словам, ночью в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются, а в Костанайской области сохраняются заморозки 1-6 градусов.

    На севере Актюбинской области сохраняются, на западе, севере Павлодарской и Карагандинской областей ожидаются заморозки 3 градуса. 

    На большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской, на востоке, в центре области Улытау, на западе Кызылординской, на юго-западе Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность. 

    - В связи с прогнозом сильных осадков 6-7 мая в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек, - предупредила пресс-секретарь «Казгидромета». 

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Жетысуская область Казгидромет Паводки в Казахстане Реки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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