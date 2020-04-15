Угроза подтопления есть для сел и деревень Акмолинской области – КЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в результате интенсивного таяния снега произошло повышение уровня воды в реках Калкутан и Жабай. Уровень воды в Калкутане составляет 4,04 м, при критическом 3,48 м. В связи с чем произошел выход воды из русла реки и создалась угроза подтопления жилых домов села Старый Колутон Астраханского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Спасателями совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по недопущению подтопления жилых домов. Ведутся работы по укладке мешкотары с инертным материалом во дворах жилых домов, откачке воды с придворовых территорий. Уже заготовлено и уложено свыше 400 штук мешкотар и откачено более 1700 кубометров воды. Задействованы силы и средства ДЧС и местных исполнительных органов в количестве 20 человек, 5 единиц техники и 1 мотопомпы.

А уровень воды в реке Жабай составляет 3,4 м при критическом уровне 3,45м. На сегодня спасателями и местными исполнительными органами проведены работы по укреплению 20 м земляной дамбы, укладке 150 мешков мешкотары с инертным материалом и откачке 1300 кубометров воды с придворовых территорий. Задействовано 32 человека, 14 единиц техники и 1 плавсредство. В зоне возможного подтопления расположены 87 жилых домов, в которых проживают 248 человек. Для эвакуации населения из зон подтопления подготовлены пункты временного размещения населения на 400 человек.

Также из-за обильного снеготаяния на территории страны происходят 9 переливов талых вод через автодороги (в Акмолинской области -5, СКО-3, Карагандинской- 1).

В результате без основного автотранспортного сообщения остаются

7 населенных пунктов в Акмолинской области – 6 (села Новомариновка, Сепе, Есенкельды, Титовка, Ягодное, Сочинское) и Карагандинской – село Ныгма. Но имеются альтернативные дороги.