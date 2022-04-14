Угроза паводка снята в пяти районах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи со стабильной паводковой обстановкой работа оперативных противопаводковых штабов прекращена в пяти районах Акмолилнской области, еще семь районов переведены с высокой группы риска подтопления на средний уровень. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в регионе паводок в 1-ой декаде апреля проходил в напряженном режиме. В результате повышения температуры воздуха происходило интенсивное снеготаяние в населенных пунктах и на полях. Наиболее сложная паводковая обстановка складывалась в Целиноградском и Аршалынском районах. В этой связи с 1 по 5 апреля в целях усиления в указанные районы области были направлены дополнительные силы и средства от департамента из Атбасарского района, а также из других регионов республики - из Нур-Султана, воинской части 52859 Караганды.

«Из населенных пунктов вывезено более 1,1 млн кубометров снега, откачено более 800 тыс. кубометров талых вод, набрано 18,2 тыс. и уложено 9,2 тыс. мешков с инертным материалом, возведено и укреплено 1,3 км дамб, очищено и обустроено более 98 км водоотводных каналов и арыков», - поделился на прошедшем брифинге М. Шапагатов.

По словам спикера, для оценки общей картины текущей паводковой обстановки, мониторинга наличия и схода снежного покрова, а также определения участков и мест движения и скопления талых вод и потенциальной угрозы от них населенным пунктам руководством области было проведено аэровизуальное обследование паводкопасных зон территорий Зерендинского, Сандыктауского, Атбасарского, Бурабайского, Астраханского и Буландынского районов.

«В настоящее время семь районов области – город Косшы, Целиноградский, Аршалынский, Астраханский, Атбасарский, Ерейментауский, Сандыктауский районы с высокой группы риска подтопления переведены на средний уровень. В связи со стабильной паводковой обстановкой прекращена работа оперативных противопаводковых штабов в Зерендинском, Биржан Сал и Бурабайском районах, а также городах Степногорск и Кокшетау. В целом, паводковая обстановка на территории области находится на круглосуточном контроле областного и региональных оперативных противопаводковых штабов, местных исполнительных органов, органов гражданской защиты и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК», – резюмировал М. Шапагатов.