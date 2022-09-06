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    08:32, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Угроза населенным пунктам снята, открытого горения огня нет - МЧС о пожарах в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —По информации оперативного штаба МЧС РК, снята угроза населенным пунктам в Аулиекольском районе, открытого горения нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в каждом населенном пункте. В районе Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы. Увеличилось влажность воздуха окружающей среды за счет легкого дождя»,- сообщили в ведомстве.

    По информации оперативного штаба огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом, из них 85 в селе Аманкарагай и 6 в селе Озерный.

    «В эвакопунктах Аулиекольской средней школы и Аулиекольской школы-интерната находятся 66 человек, основная часть эвакуированных вернулась в свои дома, остальные остаются у родственников. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек. При разборе завалов в селе Аманкарагай был обнаружен труп гражданина Бабенко М.И. 1935 года рождения»,- добавили в МЧС.

    В тушении пожара задействованы силы и средства в составе 224 единиц техники, 7 воздушных судов, 5 пожарных поездов и 2193 человека.

    По фактам лесных пожаров в Костанайской области органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 341 Уголовного кодекса (Уничтожение или повреждение лесов), статье 204 части 2 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества).

    «Решением акима Костанайской области 5 сентября 2022 года объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба в Аулиекольском и Карасуском районах и зарегистрировано в Министерстве юстиции РК. Тушение продолжается»,- заключили в оперштабе МЧС.


    Фото: facebook.com/qrtjm




    Теги:
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