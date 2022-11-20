Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Угроза гибели рыбы на реке Шарон отсутствует - Комитет рыбного хозяйства

20 Ноября 2022, 19:21
Угроза гибели рыбы на реке Шарон отсутствует - Комитет рыбного хозяйства
20 Ноября 2022, 19:21

Угроза гибели рыбы на реке Шарон отсутствует - Комитет рыбного хозяйства

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Комитете рыбного хозяйства РК прокомментировали распространенное в социальных сетях видео, снятое на реке Шарон близ поселка Хиуаз. В ведомстве сообщили, что угроза гибели рыбы отсутствует, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Около 13:00 сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства произвели мониторинг реки Шарон близ поселка Хиуаз. В связи с понижением температуры воды, молодь рыбы в настоящее время сконцентрирована в наиболее глубоких местах реки. Ее глубина составляет около 2-3 метров.

В настоящее время угроза гибели рыбы отсутствует. Рейдовые мероприятия на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на подконтрольной Инспекции территории, продолжаются», - заверили в Комитете рыбного хозяйства РК.


Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

Новости по теме
Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
Около 150 кг рыбы незаконно перевозил житель Жамбылской области
Рыбоводные хозяйства не получают причитающиеся им субсидии – депутат
Читайте также
Самая пожилая жительница Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области
Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
104-летняя жительница Атырауской области проголосовала на выборах Президента
Выставка работ из дерева и кожи развёрнута на двух участках в Атырау
На месторождение Кашаган урну для голосования доставило судно на воздушной подушке
Сестры-близнецы проголосовали на выборах Президента в Темиртау
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане
Автопробег прошел ко дню выборов в Конаеве
Новости партнеров
Популярное
1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
4 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
5 Каждый неравнодушный к судьбе страны казахстанец примет участие в выборах – Жигули Дайрабаев

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору