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Угроза дрейфующих мин на черноморском побережье Турции все еще актуальна

26 Января 2023, 17:58
Угроза дрейфующих мин на черноморском побережье Турции все еще актуальна

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Военно-морские силы Турции продолжают борьбу с минной угрозой в Черном море, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С прошлого года военные суда Турции потратили более 6 тысяч часов на патрулирование и прочесывание прибрежных зон в Черном море. Налет авиации на предмет наличия мин в территориальных водах составил около 1,5 тысяч часов.

По сообщению Министерства национальной обороны страны, турецкий флот продолжает прилагать большие усилия на поиск и уничтожение водных мин, дрейфующих в море из-за военных действий в Украине.

Учитывая вероятность появления мин у побережья Турции, начиная с 18 марта 2022 года турецкие уполномоченные органы распространили навигационное сообщение («Notice to Mariners») для капитанов судов.

Подобные действия осуществляются при любых изменениях в мореплавании. «Notice to Mariners» - информирует моряков о важных вопросах, влияющих на безопасность, в том числе новую гидрографическую информацию, изменения в каналах и средствах навигационного оборудования.

Работы по устранению минной угрозы в западной части Черного моря продолжаются силами ВМС ТР в координации с Командованием береговой охраны и другими уполномоченными структурами.

К поиску морских мин привлечены патрульные самолеты, вертолеты, беспилотники, тралы и разные военные суда.

Безопасность Стамбульского пролива обеспечивается с помощью электрооптических систем наблюдения. А в случае обнаружения мин, в этот сектор выдвигаются так называемые группы специалистов SAS. Это специальное и единственное в своем роде подразделение Командования группы подводной обороны (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı).

Между тем Турция тесно взаимодействует по вопросу минной угрозы с командованием ВМС Румынии и Болгарии.

С февраля прошлого года было обнаружено и уничтожено значительное количество морских мин. К примеру, 26 марта 2022 года мины были обнаружены в Стамбульском проливе, 28 марта 2022 года у района Игнеада, 6 апреля прошлого года у побережья района Кефкен. Также 18 октября 2022 года мины были обезврежены у берегов района Кыйыкей.

Накануне Министерство обороны Болгарии также сообщило об уничтожении мины в Черном море.


Фото: aa.com.tr



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