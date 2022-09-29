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    11:31, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Угроз по применению вторичных санкций в отношении РК на сегодня нет – Серик Жумангарин

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Угроз по применению вторичных санкций в отношении Казахстана со стороны Запада на сегодня нет. Об этом заявил вице-премьер, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас выработан механизм. Мы работаем в рамках санкций в правовом поле, постоянно консультируемся с соотвествующими органами США, ЕС. Поэтому никаких угроз, в том числе применении вторичных санкций, на сегодня нет», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на впросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

    Вице-премьер ответил также на вопрос – не поступали ли угрозы по применению санкций?

    «Там тоже живут и работают деловые люди, которые понимают наши глубокие взаимосвязи. По многим позициям есть переходные периоды, поэтому никто не делает никаких резких движений. Мы четко заявляем свою позицию о том, что мы страна, которая привержена принципам международного права», - пояснил Серик Жумангарин.


    Теги:
    Общество Минторговли Серик Жумангарин
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