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Угощения на ауызашар приготовили для астанчан сотрудники посольства США

Автор:  
Акбота Кузекбай
1 Мая 2021, 11:31
Угощения на ауызашар приготовили для астанчан сотрудники посольства США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Морские пехотинцы и сотрудники посольства США в Казахстане приготовили угощения на ауызашар для нуждающихся в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Морские пехотинцы США нашего посольства в Нур-Султане, а также волонтеры из числа сотрудников в представительстве решили устроить дополнение к ифтару или как говорится на казахском - ауызашару. Наши волонтеры намерены приготовить еду и доставить тем, кто в ней нуждается в течение всего месяца Рамазана. Данный вид благотворительности тоже считается частью американской традиции. Я очень рад, что данную традицию они продолжают и в Казахстане», - рассказал посол США в Казахстане Уильям Мозер.

На кадрах видно, как сотрудники посольства сами жарят шелпеки (лепешки) и бауырсаки, раскладывают сладости.

Угощения посольство передало в фонд одной из мечети Нур-Султана для раздачи нуждающимся.


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