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Угоняющих скот табунами барымтачей задержали в Атырауской области

24 Января 2020 14:41
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Угоняющих скот табунами барымтачей задержали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Барымтачей, угоняющих скот табунами, задержали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе оперативно-розыскной работы сотрудники полиции задержали группу людей, промышлявших скотокрадством. Промышляли они в отдаленном Кызылкогинском районе, откуда угоняли пасущийся в степи без присмотра скот в город. Они рассчитывали на то, что хозяева хватятся животных лишь через несколько дней. Барымтачи подозреваются в том, что угнали из села Джангильдина табун лошадей в более чем 20 голов, совершили еще несколько краж скота», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Против задержанных, а это жители Кызылкогинского и Макатского районов, возбуждено уголовное дело. Они арестованы. Проводится расследование.


Фото: ru.mes.kg
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Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
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Автор:

А. Соколов

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