Угоняющих скот табунами барымтачей задержали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Барымтачей, угоняющих скот табунами, задержали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-розыскной работы сотрудники полиции задержали группу людей, промышлявших скотокрадством. Промышляли они в отдаленном Кызылкогинском районе, откуда угоняли пасущийся в степи без присмотра скот в город. Они рассчитывали на то, что хозяева хватятся животных лишь через несколько дней. Барымтачи подозреваются в том, что угнали из села Джангильдина табун лошадей в более чем 20 голов, совершили еще несколько краж скота», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Против задержанных, а это жители Кызылкогинского и Макатского районов, возбуждено уголовное дело. Они арестованы. Проводится расследование.