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Угоны участились, а количество краж из автомобилей снизилось в Нур-Султане

6 Февраля 2022 12:04
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Угоны участились, а количество краж из автомобилей снизилось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в столице зарегистрировано 15 угонов автомобилей, хотя за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 3. Вместе с тем, значительно снизилось количество краж из автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города Нур-Султана.

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый за совершение кражи 46-летний мужчина. Установлено, что подозреваемый совершил кражу денежных средств в салоне автомашины «КамАЗ». В обеденное время он ехал с водителем, который был его коллегой. Когда потерпевший вышел из автомашины, подозреваемый из его куртки похитил 80 тысяч тенге.

Задержанный дал признательные показания, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК («кража»).

Анализ показал, что с начала года в столице зарегистрировано 15 угонов автомобилей, за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 3. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все транспортные средства были найдены и возвращены владельцам. Вместе с тем, количество краж из автомашин значительно снизилось. Если в прошлом году за январь месяц было зарегистрировано 21 кража из автомашин, то за аналогичный период этого года всего 9.

В полиции отметили, что зачастую кражи из салонов автомобилей происходят в основном из-за беспечности самих водителей.

«Оставляя транспортное средство, обязательно забирайте с собой все ценные вещи из салона. Рекомендуем водителям оборудовать транспортное средство охранной сигнализацией, перед уходом закрывать автомашину и парковать на охраняемых стоянках, где автотранспорт будет под круглосуточным наблюдением», - напомнили в полиции.



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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Транспорт  
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