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    13:49, 04 Май 2021 | GMT +6

    Угонщиков дорогих автомобилей задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержаны угонщики дорогих внедорожников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в департаменте полиции города, в апреле от алматинцев поступило два заявления об угоне их транспортных средств.

    Тайное хищение машин было совершено в разное время и в разных частях города. Марка и модель машины угнанных машин были одинаковыми. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в пригороде мегаполиса были обнаружены ранее похищенные автомобили.

    «Трое подозреваемых мужчин в возрасте от 27 лет до 33 лет заводили чужие авто с помощью «программатора». Орудовали они в городе и подбирали автомашины исключительно марки «Toyota», в основном модели «Land Cruiser 200». Проникали внутрь путем разбития окна, а заводили двигатель уже с помощью дополнительного устройства, которое считывает команды сигнализации, соответственно, без ключа приводит в действие запуск зажигания. Все автомобили похищались с дальнейшей целью их реализации на «черном рынке». Один внедорожник они успели продать, без перебивки номеров, так сказать, в первоначальном виде. К слову, наши бойцы и здесь отработали с покупателем, в отношении него проводится уголовное дело по ст.196 УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытым преступным путем», - рассказал заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП города Алматы Руслан Смагулов.

    Угнанные внедорожники возвращены их владельцам в целостности. В отношении троих задержанных, двое из которых ранее судимы, проводится досудебное расследование по статье 188 ч.4 УК РК. Они водворены в изолятор временного содержания.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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