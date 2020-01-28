Угонщиков дорогих авто обезвредили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Воровская группа состояла из четырех мужчин в возрасте 26-42 лет, двое из которых неоднократно судимы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Задержание членов группы произведено сотрудниками областного управления криминальной полиции. Все задержанные лица помещены под стражу.

«Группа подозревается в совершении серии краж дорогостоящих автомашин (марки Тойота Камри, 50 и 55 модели) на территории Илийского района, городов Капшагай и Алматы. Но пока подозреваемым инкриминируется угоны трех автомашин в декабре и январе, одну из которых отыскали в закрытом гараже в Жамбылском районе. Автомашина изъята и возвращена законному владельцу. Две другие автомашины продолжаем разыскивать. Расследование по доказанным фактам находится в производстве сотрудников областного Следственного управления», - сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматинской области Даурен Сакенов.

Согласно имеющейся информации один из подозреваемых 8 раз привлекался к ответственности за автоугоны. Другой, неоднократно судим за изнасилование, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью человеку. Все члены преступной группы являются жителями Алматы и Алматинской области.

«В ходе досудебного расследования подозреваемых тщательно проверят на причастность к нераскрытым преступлениям аналогичного характера, зарегистрированным в Алматинской области и Алматы. Установлено, что блокировку автомашин подозреваемые обходили с использованием специального электронного устройства, которое пока не изъято. Расследование по группе взято на особый контроль руководства областного департамента» - дополнили в полиции.