Угонщиков авто задержали полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции УП района Алматы департамента полиции г. Нур-Султана задержаны двое подозреваемых в угоне автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

В полицию с заявлением обратился житель города о том, что 15 марта т.г. в ночное время в 02.50 часов по улице Куйши Дина угнан его автомобиль марки «Лада Ваз 2114», которую он оставил заведенной и отлучился на несколько минут.

В ходе расследования установлено, что двое молодых людей в возрасте 22-х лет и 21-го года действовали по заранее отработанной схеме. Злоумышленники наблюдали за заведенными бесхозными автомашинами, и, пользуясь отсутствием хозяина в салоне и посторонних вблизи, угоняют автомобиль.

Камерами видеонаблюдения ЦОУ угнанная автомашина была зафиксирована по проспекту Кабанбай батыра, которая следовала в сторону Коргалжынского шоссе без госномеров. Нарядом полиции подозреваемые были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, уходя из автомобиля, обязательно проверять все ли двери и окна надёжно закрыты. Во избежание угонов и обеспечения безопасности вашего транспорта полицейские рекомендует автовладельцам не оставлять машину заведенной даже на короткое время, установить систему сигнализации и ставить машины на охраняемые стоянки.







