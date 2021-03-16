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    19:27, 15 Март 2021 | GMT +6

    Угонщиков авто задержали полицейские в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции УП района Алматы департамента полиции г. Нур-Султана задержаны двое подозреваемых в угоне автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

    В полицию с заявлением обратился житель города о том, что 15 марта т.г. в ночное время в 02.50 часов по улице Куйши Дина угнан его автомобиль марки «Лада Ваз 2114», которую он оставил заведенной и отлучился на несколько минут.

    В ходе расследования установлено, что двое молодых людей в возрасте 22-х лет и 21-го года действовали по заранее отработанной схеме. Злоумышленники наблюдали за заведенными бесхозными автомашинами, и, пользуясь отсутствием хозяина в салоне и посторонних вблизи, угоняют автомобиль.

    Камерами видеонаблюдения ЦОУ угнанная автомашина была зафиксирована по проспекту Кабанбай батыра, которая следовала в сторону Коргалжынского шоссе без госномеров. Нарядом полиции подозреваемые были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, уходя из автомобиля, обязательно проверять все ли двери и окна надёжно закрыты. Во избежание угонов и обеспечения безопасности вашего транспорта полицейские рекомендует автовладельцам не оставлять машину заведенной даже на короткое время, установить систему сигнализации и ставить машины на охраняемые стоянки.




    Теги:
    Транспорт Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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