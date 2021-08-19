Угонщики квадроцикла оказали сопротивление полицейским

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 45-летний водитель угнанного квадроцикла и его пассажир устроили гонки на автотрассе, пытаясь уйти от полиции, а при задержании оказали сопротивление стражам порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел 18 августа в 00.30 в Бурабайском районе.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками роты патрульной полиции на автодороге «Бурабай-Воробьевка» был замечен квадроцикл марки CF, заявление об угоне которого поступило в полицию днем ранее. Находясь в нетрезвом состоянии, угонщик устроил опасное вождение, угрожая другим участникам движения. Требования полицейских остановиться мужчина проигнорировал и прибавил скорость. В результате опасной езды злоумышленник, не справившись с управлением, съехал в кювет», - рассказали в ведомстве.

В дальнейшем при задержании водитель квадроцикла, 45-летний житель города Нур-Султана, ранее судимый по ст. 99 УК «Убийство» и по ст. 192 «Разбой», и его пассажир, житель города Костанай, находясь, согласно проведенной позже экспертизе, в алкогольном опьянении средней степени тяжести, пытались нанести телесные повреждения патрульным полицейским. Нарушители были задержаны, доставлены в районный отдел полиции и переданы следственно-оперативной группе.

«В настоящее время следственным отделом Бурабайского РОП начато досудебное производство по ч.2 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем». Кроме того, по факту оказания сопротивления и применения насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении им служебных обязанностей, проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 380 УК РК», - добавили в ведомстве.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.



