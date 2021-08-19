+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Угонщики квадроцикла оказали сопротивление полицейским

19 Августа 2021 16:17
Поделиться:
Угонщики квадроцикла оказали сопротивление полицейским

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 45-летний водитель угнанного квадроцикла и его пассажир устроили гонки на автотрассе, пытаясь уйти от полиции, а при задержании оказали сопротивление стражам порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Полицейские в Атырау задержали за угон автомобиля 14-летнего подростка
Полицейские погибли в ДТП в Алматинcкой области Акмолинские школьники начнут учебу 1 сентября в традиционном формате Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел 18 августа в 00.30 в Бурабайском районе.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками роты патрульной полиции на автодороге «Бурабай-Воробьевка» был замечен квадроцикл марки CF, заявление об угоне которого поступило в полицию днем ранее. Находясь в нетрезвом состоянии, угонщик устроил опасное вождение, угрожая другим участникам движения. Требования полицейских остановиться мужчина проигнорировал и прибавил скорость. В результате опасной езды злоумышленник, не справившись с управлением, съехал в кювет», - рассказали в ведомстве.

В дальнейшем при задержании водитель квадроцикла, 45-летний житель города Нур-Султана, ранее судимый по ст. 99 УК «Убийство» и по ст. 192 «Разбой», и его пассажир, житель города Костанай, находясь, согласно проведенной позже экспертизе, в алкогольном опьянении средней степени тяжести, пытались нанести телесные повреждения патрульным полицейским. Нарушители были задержаны, доставлены в районный отдел полиции и переданы следственно-оперативной группе.

«В настоящее время следственным отделом Бурабайского РОП начато досудебное производство по ч.2 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем». Кроме того, по факту оказания сопротивления и применения насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении им служебных обязанностей, проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 380 УК РК», - добавили в ведомстве.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #ДТП   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Полицейские в Атырау задержали за угон автомобиля 14-летнего подростка
Полицейские погибли в ДТП в Алматинcкой области
Акмолинские школьники начнут учебу 1 сентября в традиционном формате
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Популярное
1 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
2 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
3 В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
4 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
5 Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
6 Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана
Читайте также
Как современная дактилоскопия помогает разыскивать людей
Комплексная спортивная площадка открылась в Кокшетау
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив