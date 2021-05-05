Угонщика грузовика несколько часов преследовали в акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несколько часов акмолинские полицейские были вынуждены преследовать 25-летнего акмолинца, угнавшего грузовик и не реагировавшего на требование остановиться, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Ранним утром 3 мая в дежурную часть управления полиции города Кокшетау с заявлением об угоне грузовика обратился житель села Красный Яр. Ущерб, причиненный злоумышленниками, мужчина оценил в размере 500 000 тенге.

«Сотрудниками полиции было установлено, что преступление совершено ночью, когда автомашина марки «ЗИЛ» была припаркована возле дома. Параллельно с патрульными полицейскими к поисковым мероприятиям подключились операторы видеонаблюдения ЦОУ. Машину камеры зафиксировали неподалеку. При преследовании полицейскими водителем были проигнорированы законные требования об остановке транспортного средства», - рассказали в ведомстве.

Через пару часов сотрудниками экипажа патрульной полиции «Аскер-1» лейтенантом Дарханом Бопиевым и лейтенантом Олжасом Тлеуовым автомашина была все же задержана на 3 км автодороги «Рузаевка – Кокшетау». Кроме 25-летнего злоумышленника в салоне грузовика находилась его мама.

В настоящее время по факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем». Также составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение требований сотрудника полиции.



