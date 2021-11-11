Угонщика автомобиля задержали полицейские Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С заявлением в полицию обратился 28-летний житель столицы и сообщил об угоне автомашины «Ваз 2115». Со слов автовладельца, он приехал на свидание к девушке, а машину оставил вдоль дороги по улице Кошкарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
В ночное время, воспользовавшись отсутствием сигнализации, злоумышленник путем подбора ключа совершил угон автомашины. Материальный ущерб составил 700 тысяч тенге.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Установлено, что 36-летний житель столицы успел сбыть угнанную автомашину в пункт приема металлолома за 100 тысяч тенге. Сотрудниками полиции по факту неправомерного завладения автомобилем проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК», - говорится в сообщении.
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность.
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