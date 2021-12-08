Угонщика авто задержали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По «горячим следам», в соседнем селе, удалось задержать угонщика автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Шуский районный отдел полиции обратился 31-летний местный житель. Мужчина сообщил, что около 00:00 часов ночи неизвестный угнал его автомашину Toyota Carina и скрылся в неизвестном направлении. Сумма причиненного ущерба составила два млн тенге», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий угнанное транспортное средство было обнаружено в соседнем Меркенском районе, близ села Аспара, на проезжей части.

«За совершение указанного преступления полицейскими установлен и задержан 30-летний житель Мойынкумского района. Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, ведется следствие», - пояснили в ведомстве.

Как отметил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Ардак Мадимаров, статистика угонов снижается.

«По сравнению с 2020 годом общее количество подобных преступлений снизилось на 28,4%, а раскрываемость увеличилась до 86,7%. Всего с начала года стражами порядка зарегистрировано 48 фактов неправомерного завладения транспортными средствами», - сообщил полковник полиции Ардак Мадимаров.

Департамент полиции Жамбылской области рекомендует в случае угона автотранспорта незамедлительно обращаться в полицию. Ведь чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность задержания преступника по «горячим следам».



