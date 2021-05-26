Угонщик воспользовался «Газелью» и вернул ее на место в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские столкнулись с необычным угоном. Преступник вернул машину на место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, житель Петропавловска обнаружил механические повреждения на своей «Газели», которую оставлял на платной стоянке.

Выяснилось, что ночью машиной воспользовался знакомый владельца автостоянки. 25-летний горожанин «позаимствовал» авто, чтобы съездить за спиртным. По дороге совершил небольшое ДТП.

«Один из наиболее частых сценариев — угон машины знакомого, чтобы съездить за новой порцией спиртного. Нередко угонщиками становятся люди, которые уверены в своём праве воспользоваться машиной близкого знакомого или родственника, но «забывают» предупредить владельца о своих планах», - сказал начальник 2-го отдела полиции города Руслан Сыздыков.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Неправомерное завладение автотранспортом».