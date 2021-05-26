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    01:30, 26 Май 2021 | GMT +6

    Угонщик воспользовался «Газелью» и вернул ее на место в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские столкнулись с необычным угоном. Преступник вернул машину на место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, житель Петропавловска обнаружил механические повреждения на своей «Газели», которую оставлял на платной стоянке.

    Выяснилось, что ночью машиной воспользовался знакомый владельца автостоянки. 25-летний горожанин «позаимствовал» авто, чтобы съездить за спиртным. По дороге совершил небольшое ДТП.

    «Один из наиболее частых сценариев — угон машины знакомого, чтобы съездить за новой порцией спиртного. Нередко угонщиками становятся люди, которые уверены в своём праве воспользоваться машиной близкого знакомого или родственника, но «забывают» предупредить владельца о своих планах», - сказал начальник 2-го отдела полиции города Руслан Сыздыков.

    Досудебное расследование идет по уголовной статье «Неправомерное завладение автотранспортом».

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Транспорт
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