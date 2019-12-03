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Угонщик такси сбил двух пешеходов в Нур-Султане

3 Декабря 2019 09:50
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Угонщик такси сбил двух пешеходов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП женщина скончалась на месте, подросток доставлен в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

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Сегодня в 06.52 на канал 102 поступила информация о том, что около кафе «Бизон» неизвестный, избив водителя такси, угнал автомашину «Лада» и скрылся.

В 06.58 данная автомашина совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на пешеходном переходе по улице Тәуелсіздік.

Прибывшим нарядом патрульной полиции задержан и водворен в ИВС ДП города 23-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП 48-летняя женщина скончалась на месте дорожного происшествия, несовершеннолетний (2005 года рождения) с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.

Начато досудебное расследование по ст. 345 («Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека») и по ст. 200 («Угон») УК РК.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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