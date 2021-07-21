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    14:01, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Угонщик сжег авто в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Угонщик сжег авто в СКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники отдела полиции района им. Г. Мусрепова готовятся передать в суд материалы по факту угона. Житель села Токсан би обратился в полицию, обнаружив пропажу автомобиля ВАЗ 21099.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый, ранее судимый 21-летний житель другого села. Он пояснил, что был в Токсан би в гостях. Ночью подозреваемый заметил незакрытый автомобиль с ключами зажигания в салоне и решил отправиться домой на нем. Израсходовав бензин на полевой дороге, он столкнул машину в кювет и поджег. Когда добрался до дома, его уже ждали оперативники районного отдела полиции.

    «Факт был внесен в единый реестр досудебных расследование по статье 200 Уголовного кодекса РК «Неправомерное завладение автотранспортом без цели хищения». Материалы дела будут переданы в суд. С начала года в районе зарегистрировано три факта неправомерного завладения транспортными средствами, все они раскрыты», — сообщил и.о. начальника ОП района Руслан Биржанов.

    Полицейские просят автовладельцев проявлять бдительность, не оставлять автомашины без присмотра, проверять, закрыты ли двери. Чтобы не привлекать внимания злоумышленников, важно не оставлять в салоне ключи, а также деньги, документы и ценные вещи.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью
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