Угонщик протаранил несколько машин в Нур-Султане: пострадал полицейский

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане угонщик автомобиля протаранил несколько машин, при этом совершил наезд на сотрудника полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в полиции, 25 сентября в 13:55 на канал 102 поступило сообщение о том, что в 05:00 в поселке Жанаарка Карагандинский области был совершен угон автомашины марки Mitsubishi. Машину зафиксировали на территории столицы.

«Автопатрулям незамедлительно была передана информация на задержание угонщика. Водитель на законные требования сотрудников полиции остановиться не подчинялся, продолжая грубо нарушать ПДД и создавая угрозу для жизни и здоровья граждан. По улице Ташенова автомашина была заблокирована нарядами полиции. Однако продолжив движение, водитель задним ходом, совершил наезд на сотрудника полиции, который с телесными повреждениями был доставлен в больницу», - сообщили в ДП полиции.

Видео инцидента распространилось в социальной сети.

В полиции уточнили, что 22-летний нарушитель задержан и водворен в ИВС. Проводится расследование. Помимо угона в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 380 части 3 УК РК.