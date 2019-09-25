Угон, кражу оружия и убийство совершил 25-летний житель столицы

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в угоне, краже оружия и убийстве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 22 сентября в 12:00 в отдел полиции Ерейментауского района поступило телефонное сообщение от жителя города Нур-Султана о том, что 21 сентября около 23:00 неизвестный совершил угон его автомашины марки «Лада-21214». По факту начато досудебное расследование по ст. 200 УК РК «Угон», были ориентированы все патрульные экипажи и введен план «Перехват».

«В этот же день в 15:30 в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение от жителя села Жалтырколь о том, что к нему обратился парень по имени Денис, который в ходе разговора признался в убийстве человека на озере Жалтырколь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что угонщик и убийца является одним и тем же лицом. Преступник не только угнал автомашину, но и совершил кражу гладкоствольного оружия марки «МР-153» у хозяина автомашины вместе с двадцатью патронами», - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый, совершив ночью угон и кражу оружия, направился в Аршалынский район, где по дороге взял попутчика - неизвестного мужчину. Знакомство они решили отметить на озере Жалтырколь Аршалынского района. При распитии спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, и подозреваемый применил украденное оружие. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«Стражами порядка задержан 25-летний подозреваемый, житель Нур-Султана. По указанным фактам начаты досудебные производства по ст. ст. 291 (хищение оружия и боеприпасов), 200 (угон) и 99 УК РК (убийство)», - добавили в ведомстве.