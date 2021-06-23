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    22:44, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Угон автомобиля раскрыли в Рудном

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    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ — На пульт «102» управления полиции города Рудного поступило сообщение об угоне автомобиля марки «ВАЗ2106». Полицейские по горячим следам раскрыли преступление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Владелец авто сообщил дежурному полиции, что в 04:30 часов утра он вышел покурить на балкон и увидел, как со двора дома уезжает его автомобиль. Сотрудником дежурной части Центра оперативного видеонаблюдения УП Рудного Денисом Анучиным сразу же данные автомашины были внесены в автопрограммный комплекс «Автоураган». Камера показала, что 7 минут назад указанный автотранспорт выехал в направлении района Беимбета Майлина.

    «После чего на поиски автоугонщика ориентирован личный состав УП Рудного. Сотрудники роты патрульной полиции Канат Уалиев и Нурсултан Абутаев направились в сторону района Беимбета Майлина. Навстречу им выехали сотрудники ДП области. Проехав более 10 километров, полицейские заметили угонщика. В ходе преследования мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Тем не менее, 24-летний подозреваемый не пострадал, так был пристегнут ремнем безопасности. По результатам анализов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в полиции.

    В настоящее время ранее судимый подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 200 ч. 1 Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

    В полиции сообщают, что на территории города Рудного в 2019-2020 годах установлено 6 автопрограммных комплексов «Автоураган», которые неоднократно показали свою эффективность.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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