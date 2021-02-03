Угон автомобиля раскрыла полиция Жанаозена

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Полиция Жанаозена раскрыла угон автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Управления города Жанаозен поступило сообщение о совершенном угоне автомашины марки «Daewoo Nexia» в микрорайоне Самал.

По словам хозяина, автомобиль был припаркован возле дома. По факту были ориентированы все дежурившие патрульные машины.

По горячим следам угнанный автомобиль был обнаружен инспекторами патрульной полиции. За рулем автомобиля находился 22-летний парень, который сразу же доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

