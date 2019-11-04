Угон автомобиля раскрыл сельчанин в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области житель района М. Жумабаева задержал мужчину, угнавшего автомобиль в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, утром 32-летний Руслан Низамов обратил внимание на машину, водитель которой беспорядочно нажимал на газ. Подозрительным ему показались повреждения авто и неправильная парковка. Как выяснилось впоследствии, за рулем сидел житель города Булаево. Вот только машина принадлежала не ему.
Р. Низамов вызвал полицию и пытался отвлечь нетрезвого сельчанина. Предложил ему покурить, пробовал забрать ключи. Прибывшие сотрудники районного отдела полиции задержали злоумышленника, пытавшегося скрыться. Как оказалось, машину он угнал в Петропавловске. Ее владелец уже написал заявление о пропаже.
Начальник первого отдела полиции Балабек Жахин проинформировал, что в отношении задержанного составили административный протокол за вождение транспортом в нетрезвом виде. За это правонарушение мужчина получил наказание в виде 20 суток административного ареста.
«Мой папа 25 лет проработал в полиции. Он всегда говорил, что нужно быть бдительным и неравнодушным к чужой беде. Я обеспокоился в первую очередь тем, что пьяный за рулем может сбить кого-нибудь», - сказал Р. Низамов.
- Сбивший мальчика в Корее казахстанец предстанет перед судом в середине ноября
- Суд вынес приговор по делу об убийстве возле ресторана «Древний Рим» в Караганде
- Сбежавшую из дома 13-летнюю школьницу два дня искали в Алматинской области
- Застреливший родственника из обреза сельчанин задержан в Алматинской области
- 300 млн тенге транспортного налога задолжали жители СКО
- Треснул пол и «повело» балкон - жильцы высотки в Нур-Султане бьют тревогу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана