Угон автомобиля попал на видео в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в результате оперативной разработки полицейских была задержана преступная группа, промышлявшая автомобильными и квартирными кражами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

В конце мая полицейским удалось задержать подозреваемых с поличным при совершении угона автомашины марки «ВАЗ 21115».

«Подозреваемые в составе группы из трех человек с помощью отмычек открыли двери автомашины, замкнули провода, завели автомашину и угнали ее. Это была оперативная разработка, процесс угона записывали на видеокамеру. Полицейские в результате преследования задержали подозреваемых», - говорит заместитель начальника ДП области Канат Нурмагамбетов.

Задержанные непосредственно причастны к ряду квартирных краж и краж с автомашин на территории города Актобе. Все члены преступной группы ранее были неоднократно судимы.

По факту угона проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.







