Угон автомобиля попал на видео в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в результате оперативной разработки полицейских была задержана преступная группа, промышлявшая автомобильными и квартирными кражами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
В конце мая полицейским удалось задержать подозреваемых с поличным при совершении угона автомашины марки «ВАЗ 21115».
«Подозреваемые в составе группы из трех человек с помощью отмычек открыли двери автомашины, замкнули провода, завели автомашину и угнали ее. Это была оперативная разработка, процесс угона записывали на видеокамеру. Полицейские в результате преследования задержали подозреваемых», - говорит заместитель начальника ДП области Канат Нурмагамбетов.
Задержанные непосредственно причастны к ряду квартирных краж и краж с автомашин на территории города Актобе. Все члены преступной группы ранее были неоднократно судимы.
По факту угона проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
- Более 50 пляжей откроются в Актюбинской области
- Огнеборцы рассказали подробности пожара со взрывом в Алматы
- Мертвую рыбу обнаружили в водохранилище в Актюбинской области
- Крупную партию краденых сотовых телефонов изъяли в Алматы
- Брачные «беседы» снежных барсов записали на видео в горах близ Алматы
- Водителя в наркотическом опьянении задержали в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана